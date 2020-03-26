26.03.2020, 16:45
Юристы разобрались: кому придётся работать на неделе выходных и сколько за это заплатят
ИА «Ореанда-Новости». Неделя выходных коснётся всех, кроме постоянно действующих организаций, аптек и медпунктов, продуктовых магазинов и муниципальных и правительственных органов.
Однако формулировки закона не дают точную позицию насчёт частного бизнеса. По закону, работодатели могут заставить сотрудника выйти на смену в выходной день только с добровольным согласием и двойной оплатой. Но юристы утверждают, что в этот период бизнес потерпел огромные потери и он не сможет пойти ни на двойную оплату, ни на приостановление работы.
Например, судя по статистике, потери за будний день для кофейни в центре Москвы обходятся в 100 тыс руб, как и для салона красоты в БЦ.
Однако формулировки закона не дают точную позицию насчёт частного бизнеса. По закону, работодатели могут заставить сотрудника выйти на смену в выходной день только с добровольным согласием и двойной оплатой. Но юристы утверждают, что в этот период бизнес потерпел огромные потери и он не сможет пойти ни на двойную оплату, ни на приостановление работы.
Например, судя по статистике, потери за будний день для кофейни в центре Москвы обходятся в 100 тыс руб, как и для салона красоты в БЦ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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