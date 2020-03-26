Однако формулировки закона не дают точную позицию насчёт частного бизнеса. По закону, работодатели могут заставить сотрудника выйти на смену в выходной день только с добровольным согласием и двойной оплатой.Например, судя по статистике, потери за будний день для кофейни в центре Москвы обходятся в 100 тыс руб, как и для салона красоты в БЦ.