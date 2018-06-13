ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Известно, что в дом Александра Шестуна ворвалось 40 человек из спецслужбы в масках. Они начали обыскивать дом главы Серпуховского района. Причём здание и территорию вокруг оцепили сотрудники ФСБ, внутри идёт тщательный обыск. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.

Произошло это 13 июня около шести часов утра, адвоката к Шестуну не подпустили. По источнику ТАСС, сотрудники спецслужбы могут искать документы на землю – участок, выделенный в этом районе. При этом представитель Шестуна уточнил, что люди, которые ведут обыск, не представляются никому, кто они и что ищут. Знаков и опознавательных отметин на их форме нет, даже адвоката главы района они оставили без ответа.

Журналисты также не могут понять, что происходит, так как улицы возле дома перекрыта, пресса пройти не может. Что касается самого Александра Шестуна, вероятно, он задержан, никто дозвониться не может до руководителя, его номер остаётся недоступным.

Агентство Интерфакс пишет, что до этого у главы района был конфликт с губернатором Подмосковья. Есть предположения, что люди ищут в его доме аудиозапись, которую он упоминал в словах к президенту, записывая видеообращение. А по версии пресс-секретаря ведомства, это может иметь некоторую связь с митингом по поводу мусорного полигона Лесная. Также через неделю планируется начало регистрации на выборы, такой ход может быть связан с желанием не допустить его к ним, пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-секретаря главы района.

Напомним, ранее он заявлял о том, что его с угрозами пытаются принудить уйти в отставку, этого хочет губернатор Подмосковья. В видеообращении к Путину Шестун говорил о том, что ему угрожают через суд изъять участок земли, где стоит сейчас его дом. По его уверению, ему пригрозили проигрышем в суде по этому делу, если он откажется сложить полномочия.

До этого Александра Шестуна обыскивали в мае, тогда он пояснил, что искали улики по возбужденному уголовному делу, которое было связано с участком в деревне Прилуки, это было десять лет назад. Но он уже сто раз до этого проверялся, отметил тогда Шестун.



