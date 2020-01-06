06.01.2020, 16:08
Захарова отреагировала на реакцию Мааса, который прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирака
ИА «Ореанда-Новости». Марией Захаровой, работающей представителем МИД РФ, было в Facebook прокомментировано заявление руководителя германского МИД Хайко Мааса о том, что "не очень полезны" угрозы главы Американского государства Дональда Трампы о возможном осуществлении ввода санкций против Ирака.
Российским дипломатом было сказано, что Маасу следует перед американцами извиниться, а то ФРГ будет некому защищать.
Накануне главой германского МИД было заявлено, что не очень полезно угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента вывести с территории страны военные подразделения США. Дипломат также сказала, что ФРГ будет использовать все дипломатические средства для недопущения эскалации положения дел на Ближнем Востоке.
Российским дипломатом было сказано, что Маасу следует перед американцами извиниться, а то ФРГ будет некому защищать.
Накануне главой германского МИД было заявлено, что не очень полезно угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента вывести с территории страны военные подразделения США. Дипломат также сказала, что ФРГ будет использовать все дипломатические средства для недопущения эскалации положения дел на Ближнем Востоке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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