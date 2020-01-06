Марией Захаровой, работающей представителем МИД РФ, было в Facebook прокомментировано заявление руководителя германского МИД Хайко Мааса о том, что "не очень полезны" угрозы главы Американского государства Дональда Трампы о возможном осуществлении ввода санкций против Ирака.Накануне главой германского МИД было заявлено, что не очень полезно угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента вывести с территории страны военные подразделения США. Дипломат также сказала, что ФРГ будет использовать все дипломатические средства для недопущения эскалации положения дел на Ближнем Востоке.