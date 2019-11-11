11.11.2019, 15:34
Захарова отреагировала на слова Мааса о "неспособности Европы защититься"
ИА «Ореанда-Новости»Представителем МИД России Марией Захаровой был в Facebook высказан комментарий к заявлению руководителя МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что его страна в частности и Европа в целом сейчас не могут себя эффективно защищать без помощи США.
По словам Захаровой, Германии нужно защищаться только от самих себя. Также представитель МИД России напомнила, что на Францию напала именно Германия. Также Мария Захарова заявила, что защитить Германию от международного терроризма США не смогут, поскольку американцы и свою страну от него защитить сегодня не в состоянии.
Кроме того, Захарова отметила, что США и страны Европы, наоборот, своей странной политикой усиливают террористов.
По словам Захаровой, Германии нужно защищаться только от самих себя. Также представитель МИД России напомнила, что на Францию напала именно Германия. Также Мария Захарова заявила, что защитить Германию от международного терроризма США не смогут, поскольку американцы и свою страну от него защитить сегодня не в состоянии.
Кроме того, Захарова отметила, что США и страны Европы, наоборот, своей странной политикой усиливают террористов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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