По словам Захаровой, Германии нужно защищаться только от самих себя. Также представитель МИД России напомнила, что на Францию напала именно Германия. Также Мария Захарова заявила, что защитить Германию от международного терроризма США не смогут, поскольку американцы и свою страну от него защитить сегодня не в состоянии.Кроме того, Захарова отметила, что США и страны Европы, наоборот, своей странной политикой усиливают террористов.