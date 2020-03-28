ИА «Ореанда-Новости». Представитель МИД Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из карантина. По её мнению, вынужденную изоляцию также можно провести с удовольствием. С таким посылом официальный представитель МИД РФ выступила в видеобращении, опубликованном на Facebook.

Захарова отметила, что сейчас многие люди, которые не могут вылететь в Россию из зарубежных стран, хотели бы находиться дома и неделю никуда не выходить. Туристы находятся в безвыходной ситуации, как в ловушке, ожидая, пока им помогут власти родной страны.

Представитель МИД призналась, что была бы рада работать из дома или самоизолироваться в квартире. Захарова добавила, что будь у неё такая возможность, она бы устроила генеральную уборку, посадила бы гладиолусы, попробовала новые рецепты и посвятила время книгам и фильмам.