ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу недавно принятых британскими парламентариями поправок, которые обязывают премьер-министра королевства Бориса Джонсона просить об отсрочке в отношении выхода страны из состава Европейского союза.

В первую очередь дипломат напомнила о нарушении прав британских избирателей: уже более 3 лет в Великобритании «не могут реализовать итоги общенационального референдума», на котором большинство высказалась в пользу выхода из ЕС. «Но когда империя задумывалась о таких пустяках?» – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представительница российского МИДа также указала на то, что затягивание процесса в данном случае свидетельствует о желании властей ослабить позиции партнёров в Евросоюзе, при этом «измотав их отсутствием возможности стратегического планирования».