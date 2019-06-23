ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала мнение президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы не должны отказываться от поездок в страну из-за сложной политической ситуации.

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», – написала Захарова в одной из социальных сетей. Она также отметила, что заявление грузинского лидера, по всей видимости, «было подготовлено уже с использованием калькулятора».