ИА «Ореанда-Новости». Российскому писателю Захару Прилепину запретили въезд на территории Боснии и Герцеговины. По информации местных средств массовой информации, причиной является его деятельность, которая якобы представляет угрозу для безопасности государства.



Указание о запрете въезда на территорию страны поступило от Агентства разведки и безопасности Боснии и Герцеговины. Представители СМИ сообщили, что



в документе пограничных правоохранительных органов сказано, что присутствие российского писателя на территории БиГ представляет угрозу безопасности государства, правопорядку или международным отношениям Боснии и Герцеговины.



Указание о запрете въезда на территорию страны поступило от Агентства разведки и безопасности Боснии и Герцеговины. Представители СМИ сообщили, что

В пятницу Прилепин планировал принять участие в литературном вечере в Баня-Луке.



Семнадцатого числа текущего месяца с.г. главой министерства безопасности Боснии и Герцеговины Драганом Мектичем во время встречи с представителями местных средств массовой информации было отмечено, что не подписывал никакого документа, который запрещал бы въезд ряду граждан Российской Федерации на территорию Боснии и Герцеговины.



Политическим деятелем также было выражено смонение относительно того, что данный вопрос будет затронут в ходе переговоров на высшем уровне во время предполагаемого визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Сараево и Баня-Луку осенью текущего года.





Также Мектич сообщил представителям СМИ, что существует отдельная база данных в отношении лиц, объявленных угрозой национальной безопасности государства. Он подчеркнул, что в ней находятся граждане многих стран.





Напомним, что региональными и местными средствами массовой информации были опубликованы сообщения, в которых говорилось о том, что спецслужбами Боснии и Герцеговины был подготовлен “чёрный список” российских граждан, которым категорически запрещён въезд на территорию государства, в связи с тем, что они якобы могут оказать влияние на ход предстоящих с.г. всеобщих выборов в Боснии, которые пройдут в октябре текущего года. По версии изданий, среди них были байкер Александр Залдостанов (Хирург) и бизнесмен Константин Малофеев.