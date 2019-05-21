ИА «Ореанда-Новости» Власти Израиля при посредничестве Египта и Организации Объединённых Наций достигли договорённости о заключении полугодового перемирия с палестинским движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.

В соответствии с соглашением Палестина взяла на себя обязательства прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, не допускать запуска зажигательных воздушных шаров и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы с Израилем.

Израиль, в свою очередь, обязался расширить в районе сектора Газа рыболовную зону для палестинских рыбаков, разрешить ввоз на территорию сектора лекарств. Помимо этого израильтяне дали обещание начать переговоры с представителями анклава по вопросам об электроснабжении, здравоохранении, а также о контрольно-пропускных пунктах.