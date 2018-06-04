ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России сегодня пописал новый закон, который диктует ответные шаги государства на недружественные шаги Вашингтона (США), а также других стран.

На сайте правовой информации государства уже опубликовали документ, подтверждающий эту информацию. Также мы расскажем, какие всё же меры предпримет Россия и Путин, чтобы ответить штатам на их санкции.

Напомним, новые санкции, которые ввели США в отношении России, вступили в силу 6 апреля. В американский «черный список» вошли 26 физлиц и ещё пятнадцать компаний. В ответ на действия США Россия предприняла свои меры.

Россия не сразу подготовила ответный пакет мер, закон был принят по результатам трёх чтений. Изначально планировалось 16 контрсанкций, но осталось только шесть.

Предусматривался запрет (или частичное ограничение) на ввоз сельскохозяйственной продукции, алкоголя и табака. В документе упоминались запрет на вывоз редкоземельных металлов. Также предполагается приостановка сотрудничества по авиастроению, ракетным двигателям и атому.

Например, исключили конкретные отрасли, товары и услуги, также эти меры не станут применяться к жизненно необходимым товарам или к лекарственным средствам, аналогов которых нигде не существует как в России, так и в других странах.

Согласно закону, все эти меры допускаются в применении не только в отношении государств, но и организаций, которые находятся под их юрисдикцией, а также граждан и должностных лиц.

Однако новый закон дал возможность оперативно что-то менять, чтобы следить за меняющейся обстановкой и иметь возможность реагировать на неё. Также исключили такую норму, которая ставила под угрозу деятельность банков или каких-либо других компаний, где присутствует иностранное участие. Если в компании четверть капитала принадлежит иностранцу, такая компания могла попасть под запрет.





