ИА «Ореанда-Новости». Государство на заседании одобрило проект о государственном надзоре.

Об одобрении документа сообщается на официальном сайте кабмина.

Проект призван установить основы осуществления государственного контроля. Он создаёт новую модель управления рисками, вводит в законодательство понятие «контрольно-надзорное производство». Кроме того, законопроект должен закрепить процедуры контрольной деятельности.

Ранее Медведев призвал министерства доработать проект. Он попросил включить в закон возможность дистанционного контроля.

Также речь шла о том, чтобы проработать возможность профсоюзным органам осуществлять контроль трудовой деятельности и соблюдением соответствующего законодательства.