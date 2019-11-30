Законопроект о госконтроле получил одобрение Правительства
ИА «Ореанда-Новости». Государство на заседании одобрило проект о государственном надзоре.
Об одобрении документа сообщается на официальном сайте кабмина.
Проект призван установить основы осуществления государственного контроля. Он создаёт новую модель управления рисками, вводит в законодательство понятие «контрольно-надзорное производство». Кроме того, законопроект должен закрепить процедуры контрольной деятельности.
Ранее Медведев призвал министерства доработать проект. Он попросил включить в закон возможность дистанционного контроля.
Также речь шла о том, чтобы проработать возможность профсоюзным органам осуществлять контроль трудовой деятельности и соблюдением соответствующего законодательства.
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