ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша призвал к жёстким мерам урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

«Наша внешняя политика требует большей жёсткости, внутренняя политика требует большей жёсткости… Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то колаборанты, то пожалуйста: чемодан – вокзал – Россия», – сказал Голомша.

Ранее руководитель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук высказал мнение о том, сколько времени потребуется для урегулирования ситуации в самопровозглашённых республиках. Политик считает, что для этого необходимо от 6 до 10 месяцев.