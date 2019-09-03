ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не ожидает существенного прогресса в разрешении вопроса о мирном договоре с Японией на предстоящих во Владивостоке переговорах президента России Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, поскольку позиции сторон имеют мало точек соприкосновения.

«Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и, совершенно очевидно, займёт много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, но мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть, чтобы сближать их и продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», – сказал Моргулов представителям средств массовой информации.