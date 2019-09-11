ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не рассчитывает на улучшение российско-американских отношений в связи с недавней отставкой помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Пока, к сожалению, мы видим, что на фоне продолжающейся кадровой чехарды никакой стабилизации не происходит», – сказал дипломат. Рябков подчеркнул, что российские власти намерены оценивать реальные действия Белого дома по отношению к России, а не декларативные заявления об укреплении отношений двух стран и кадровые перестановки. Замминистра признался, что в настоящее время российские политики не видят каких-либо конкретных ответных шагов, предпринимаемых Вашингтоном для нормализации отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Джона Болтона оставить пост в связи с возникшими между ними разногласиями. Его пост займёт Чарльз Капперман, который ещё в 1980-х годах работал в администрации Рональда Рейгана.