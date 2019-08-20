ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти США взяли курс на нагнетание напряжённости в оборонной сфере.

Дипломат высказал сожаление в связи с проведением у берегов Калифорнии испытания крылатой ракеты с дальностью, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон недавно вышел. «Обращает на себя внимание, что испытание усовершенствованной ракеты типа Tomahawk произошло буквально через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора. …Разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», – сказал Рябков по этому поводу.

«Мы на провокации не поддаемся. Мы, как это вчера было заявлено во Франции президентом России, вновь подтверждаем свою приверженность одностороннему мораторию на развёртывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развёрнуты США в каком-либо регионе мира», – добавил заместитель министра.