ИА «Ореанда-Новости». В Минкомсвязи сообщили о необходимости менять законы о защите персональных данных. За эту идею выступил Алексей Волин, заместитель министра. С его слов, существующее сейчас в России законодательство о персональных данных, в частности, чрезмерное регулирование, мешает развиваться различным, «очень полезным» сферам деятельности. Слова Волина передаёт ТАСС.



По мнению змминистра Минкомсвязи Алексея Волина, существующее законодательство о персональных данных необходимо пересмотреть. Он считает, что в этой сфере существует чрезмерное регулирование, что затрудняет развитие связи и массовых коммуникаций и в целом препятствует цифровому развитию.

Пересмотр необходим понятию, что под собой подразумевают персональные данные и что они в себя включают.

«Потому что современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности», — сказал Волин.

Развитие журналистики, как одной из сфер, может быть затруднено из-за чрезмерного регулирования, отмечает замминистра Минкомсвязи.



Чиновник также привёл пример материала, появление которого сегодня могло бы нарушить ряд действующих российских законов – это фотография обнаженной девочки Ким Фук, бегущей по дороге во время войны во Вьетнаме. Это фото 1972 года. Тогда мирные жители деревни Чангбанг пострадали из-за бомбардировки авиацией Южного Вьетнама. Девятилетняя девочка Ким Фук оказалась обнажённой, потому что на ​ней загорелась одежда, и она ее с себя сбросила, убегая из деревни. Фотография девочки была сделана фотографом Ником Утом, за нее автор снимка получил Пулицеровскую премию.







Алексей Волин напомнил, что фотографировать детей без разрешения родителей в России нельзя, а тем более публиковать их обнаженные снимки.

«Если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий, которые вошли в золотой фонд мировой журналистики, где находится глупость — в регуляторике или в профессии? Я склонен считать, что в регуляторике», — сказал он.

Волин также отметил, что предъявлять претензии «блюстителю закона» Роскомнадзору было бы неверно, так как над этим ведомством находятся вышестоящие ведомства, которые проверяют качество его работы.

«Поэтому менять надо в «консерватории», — добавил замминистра.