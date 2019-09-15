ИА «Ореанда-Новости» Министерство национальной обороны Турции сообщило об окончании второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. «Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРК С-400, начатые 27 августа», – сказано в заявлении военного ведомства. Турецкие военные также сообщают о продолжении обучения персонала и установки комплексов. Запланировано, что они будут введены в действие к апрелю следующего года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские власти продемонстрировали искренний подход в вопросе поставок С-400 Анкаре. По мнению политика, искренность была проявлена «как в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита». Турецкий лидер также отметил, что Москва согласилась на ускорение сроков поставок вооружения. Эрдоган подчеркнул, что это было сделано «для обеспечения мира в регионе».