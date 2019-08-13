ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству распоряжение о разработке законопроекта об упрощённом механизме получения гражданства для граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Помимо этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали «в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины». Глава государства пояснил, что данная инициатива «обеспечивает защиту прав и свобод» граждан.

Ранее Зеленский дал министерству иностранных дел поручение учредить механизм предоставления второго гражданства для этнических украинцев из «дружественных стран».

В конце июня президент подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые «защищали территориальную целостность» Украины.