ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 7 августа он позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Политики обсудили ситуацию в Донбассе. «Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру», – заявил Зеленский на брифинге после экстренного совещания с силовиками, проведённого в связи с гибелью четырёх украинских военных в зоне конфликта. Президент Украины сказал, что он попросил Путина повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства».

Кроме того, в разговоре двух лидеров были затронуты вопросы о строительстве моста в Станице Луганской и об освобождении задержанных россиянами украинских моряков. «Долгий был у нас разговор», – сказал Зеленский.