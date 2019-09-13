13.09.2019, 20:24
Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, станут возможными при условии развода войск. Также обязательным условием было проведение выборов по украинским законам.
Также президент отметил, что сначала должен быть решён вопрос обмена людьми, потом нейтрализация войск на территории 400 километров. И только после этого можно будет приступить к обсуждению формата выборов.
Так как Донбасс находится на территории Украины, совершенно очевидно, что президент требует проведение выборов в соответствии с украинскими законами.
Также президент отметил, что сначала должен быть решён вопрос обмена людьми, потом нейтрализация войск на территории 400 километров. И только после этого можно будет приступить к обсуждению формата выборов.
Так как Донбасс находится на территории Украины, совершенно очевидно, что президент требует проведение выборов в соответствии с украинскими законами.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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