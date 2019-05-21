ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции, направленные против России.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что после инаугурации президент провёл переговоры с представителями Вашингтона. Он обвинил кремлёвские власти в агрессии в донбасских республиках и в Крыму и сказал, что Украина не способна самостоятельно справиться с ней. «Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», – сказал Зеленский. Президент подчеркнул, что своими первоочередными задачами он считает заключение перемирия в Донбассе и «возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева».

Украинский лидер также выразил благодарность американцам за помощь в проведении внутренних реформ и в сфере безопасности, назвав США «хорошим примером демократии».