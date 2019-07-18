ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов, касающихся борьбы с коррупцией, преступным бездействием. 17 июля спикер парламента заявил, что внеочередное заседание не состоится, так как закон не предусматривает возможности его созыва после закрытия сессии.

Зеленский полагает, что Парубий «просто самоустранился от работы на благо Украины». Зеленский подчеркнул, что бездействие председателя Рады обойдётся государственному бюджету в 700 миллионов гривен (около 27 миллионов долларов). При этом президент отметил, что сложившаяся ситуация его не удивляет, поскольку украинский парламент уже продемонстрировал, что работоспособность и доблесть не являются его сильными сторонами.