ИА «Ореанда-Новости» Украинская политическая партия «Народный фронт» покинула коалицию в Верховной раде. Таким образом, избранный президент страны Владимир Зеленский оказался лишённым возможности распустить национальный парламент.

После выборов в 2014 году была образована коалиция «Европейская Украина», в состав которой вошли «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина», «Самопомощь». К 2018 году последние три из перечисленных партий вышли из объединения. При этом официально коалиция не была распущена, однако она уже не могла обеспечить большинства голосов депутатов.

Фактическое отсутствие парламентской коалиции могло стать основанием для роспуска Рады президентом, и назначение на 20 мая вступления в должность предоставляло ему возможность сделать это, поскольку по закону роспуск Рады может состояться не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий депутатов (выборы назначены на октябрь).