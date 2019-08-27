ИА «Ореанда-Новости» Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.

По сведениям журналистов, 28 августа президент и представители его офиса собираются обсудить кандидатуры других членов правительства.

35-летний Гончарук по образованию юрист, доктор философии в области права. Ранее он занимал должности внештатного советника министра экологии, советника первого вице-премьера Степана Кубива. На нынешний пост он был назначен 28 мая 2019 года. В настоящее время Гончарук сопровождает президента в поездках по стране, курирует экономику и реформы.