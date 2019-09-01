ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует некая «громкая история», связанная с финансированием политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук.

«Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. […] Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», – сказал глава государства в интервью украинскому телеканалу «1+1». Зеленский высказал сомнение в том, что «Оппозиционная платформа» является партией, задаваясь вопросами, не представляет ли она собой временное объединение и «кто они такие». Президент также заявил, что у него есть сведения об объёмах финансирования, его источниках и способах получения денег. При этом Зеленский подчеркнул, что появление этого вопроса на повестке дня никак не связано с позицией членов партии в отношении России.