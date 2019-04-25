ИА «Ореанда-Новости». Лидировавший на украинских выборах Владимир Зеленский пообещал жителям Украины проверить новый закон о государственном языке на соответствие Конституции.



После вступления в должность президента Зеленский пообещал провести тщательный анализ нового закона. 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законодательный документ, подразумевающий использование исключительно украинского языка в госучреждениях и органах власти, будь то поликлиники, школы или учреждения по предоставлению услуг населению.

Новый закон вызвал смешанные эмоции о жителей Украины. Президент Петр Порошенко заявил, что это исторический момент в истории страны.