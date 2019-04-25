ИА «Ореанда-Новости». На Украине введение административной ответственности за нарушение нового закона о государственном украинском языке решено отложить на три года.

За это время в стране намерены открыть центры, где будут бесплатно обучать украинскому языку, рассказал автор законопроекта Николай Княжицкий, глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности.

Напомним, 25 апреля на Украине был принят закон о введении исключительно украинского языка для органов государственной власти, образовательных учреждений и медучреждений, а также организаций сферы обслуживания. Документ ещё должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через два месяца после его официального опубликования. Исключением станут некоторые статьи документа.