ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь председателя правительства Украины Василий Рябчук сообщил, что офис президента страны обратился к членам кабинета с просьбой внести представление на освобождение от должности руководителя Киевской государственной администрации Виталия Кличко.

Известный боксёр Виталий Кличко был избран мэром столицы Украины весной 2014 года, заручившись поддержкой 56,7 % избирателей.

По сведениям украинских журналистов, что Государственное бюро расследований возбудил уголовное дело против Кличко. Расследование ведётся в отношении махинаций с землёй. Сам мэр отрицает этот факт.