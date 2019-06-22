ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект, который предусматривает введение штрафов для депутатов Верховной рады, которые голосуют вместо коллег, отсутствующих на том или ином заседании. Глава государства определил данный законопроект как неотложный.

Размер штрафа в соответствии с документом составляет от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время – 1933–3222 долларов).

Ранее Зеленский выступал с инициативой об отмене депутатской неприкосновенности.