Зеленский пригласил Лукашенко посетить Украину
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вновь пригласил своего коллегу посетить Украину.
Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успеха в дальнейшей работе. Украинский президент напомнил о приглашении на II Фoрум регионов Беларуси и Украины, который намечен на октябрь и состоится в Житомире. Лукашенко пообещал приехать.
Помимо этого политики обсудили ситуацию в Донбассе, экономическое сотрудничество двух стран, обеспечение национальной безопасности Украины и Белоруссии в сфере энергетики, а также недавно завершившиеся II Европейские игры.В конце телефонного разговора Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию в любое время и в любом формате. Президент Украины, как сообщается, «приглашение с удовольствием принял».
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