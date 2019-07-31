ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вновь пригласил своего коллегу посетить Украину.

Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успеха в дальнейшей работе. Украинский президент напомнил о приглашении на II Фoрум регионов Беларуси и Украины, который намечен на октябрь и состоится в Житомире. Лукашенко пообещал приехать.

Помимо этого политики обсудили ситуацию в Донбассе, экономическое сотрудничество двух стран, обеспечение национальной безопасности Украины и Белоруссии в сфере энергетики, а также недавно завершившиеся II Европейские игры.

В конце телефонного разговора