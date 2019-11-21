ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мнение, высказанное украинским предпринимателем Игорем Коломойским в интервью американской газете The New York Times.

Бизнесмен указал на важность восстановления отношений между Киевом и Москвой и обвинил Соединённые Штаты в том, что они используют Украины для ослабления России. Коломийский считает, что кредиты Международного валютного фонда можно заменить на финансирование из российских источников.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. […] Это решение всё же государственное", – сказал политик.