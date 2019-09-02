ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что глава государства и вице-президент США Майк Пенс на переговорах в Польше обсудили предстоящую встречу украинского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.

На встрече Пенс заверил Зеленского, что Белый дом поддерживает украинский народ и является последовательным сторонником сохранения территориальной целостности государства.

Зеленский, в свою очередь поблагодарил власти США за поддержку Украины и выразил надежду на встречу с президентом. «Счастлив, что провёл тёплую встречу с вице-президентом Майклом Пенсом. Благодарен, что США не изменят свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. У нас есть много областей для сотрудничества! С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог», – написал Зеленский на своей странице в Twitter.

На переговорах политики также рассмотрели вопросы, связанные с безопасностью, энергетической сферой, экономикой, реформами, а также ситуацию в Донбассе.