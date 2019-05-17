ИА «Ореанда-Новости» Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил о том, что глава государства инициирует роспуск Верховной рады.

«Естественно, будет инициировать», – сказал Разумков в ответ на соответствующий вопрос. В качестве одной из причин советник президента назвал отсутствие коалиции в парламенте страны.

Представитель команды Зеленского также добавил, что президент готов способствовать парламентариям в том, чтобы «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

До этого Зеленский сообщал, что допускает роспуск Рады после инаугурации. Он также указывал на то, что депутаты специально затягивают срок его вступления в должность, чтобы не дать ему возможность добиться проведения досрочных выборов в парламент в предусмотренный законом срок, то есть до 27 мая.

16 мая Верховная рада установила дату инаугурации избранного президента – 20 мая.