ИА «Ореанда-Новости» Интернет-издание «Обозреватель» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Фёдором Барной.

В ходе посещения главой государства аэропорта был затронут вопрос об окончании оборудовании терминала, а именно о том, сколько на это потребуется времени и денег. «Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?» – спросил Барна у Зеленского. Президент ответил: «Кого всех? Дальше сами разбирайтесь. Поехали!» Директор аэропорта попытался принести извинения и остановить Зеленского. «Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» – сказал он.

После этих слов, как говорится в публикации «Обозревателя», «разговор на повышенных тонах продолжился дальше».