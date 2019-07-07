ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Одессе в связи с празднованием Дня Военно-морских сил, заявил, что украинский флот должен располагать современными судами и что в этом стране оказывают поддержку её иностранные партнёры.

Глава государства сообщил, что во время недавнего посещения Канады ему удалось достичь договорённости об усилении сотрудничества в сфере обороны и что в дальнейшем министр обороны Степан Полторак обсудит детали такого сотрудничества.

Зеленский также подчеркнул, что он делает всё возможное для возвращения на родину украинских военных моряков, которые были задержаны российскими пограничниками осенью 2018 года.