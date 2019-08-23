ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он в течение ближайших дней ожидает первых итогов урегулирования вопроса об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

«Результаты – шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать, – сказал политик в эфире одного из телеканалов. – Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне сделать своё дело». Президент при этом упомянул и об украинских военных моряках, задержанных российскими пограничниками: «Я обещал, что мы вернем пленных, моряков, что прекратим войну».

Утром 23 августа в столицу Украины прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у неё есть сведения о планируемом обмене задержанными с Украиной, однако она не вправе их разглашать.