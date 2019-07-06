ИА «Ореанда-Новости» Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев сообщил журналистам, что временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков включил его имя в региональный список кандидатов в члены Совета Федерации.

Кавээнщик дал согласие на это, поскольку, как он сказал, «Бату Сергеевич – это мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет». Кроме того, Тарбаев заверил, что у него есть большое желание помогать своей малой родине, и отметил, что у него «большой круг связей в Москве».

Известный артист также упомянул, что в настоящее время в Калмыкии идёт кадровое реформирование, многие выходцы из республики, которые успешно работали в других регионах России, теперь возвращаются обратно.