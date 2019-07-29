ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве приговорил муниципального депутата Илью Яшина к аресту сроком на десять суток за несанкционированный митинг, прошедший 27 июля, пишет «Интерфакс».



Яшина задержали вечером 27 июля, на него составили протокол по статье, которая предусматривает ответственность за проведение акции без подачи уведомления.



Оппозиционер свою вину не призвал, заявив, что его преследование обусловлено политическими мотивами.



Напомним, в субботу в столице прошёл несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в допуске к выборам. На протестной акции было задержано более тысячи человек.