ИА «Ореанда-Новости». Российский политолог Валерий Соловей заявил, что сейчас в стране идёт подготовка к транзиту власти, пишет «МК».



Специалист отметил, что главным вариантом является выдвижение элитами Дмитрия Медведева. В этом случае Владимир Путин может стать главой Госсовета. Политолог подчеркнул, что этот вариант различные круги видят самым оптимальным.



Соловей отметил, что Медведева получится избрать в президенты. Однако политолог заметил, что выдвижение его на пост главы государства будет сопровождаться большими фальсификациями и административным давлением. Все техники, по словам эксперта, обкатают в регионах на выборах.