ИА «Ореанда-Новости». Алексей Чеснаков заявил, что Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии.

По мнению российского политолога Алексея Чеснокова, обстановка в Абхазии должна беспокоить Москву. Можно не волноваться о смене власти, но стоит задуматься о привыкании республики к переворотам и её «майданизации». Своё мнение политолог выразил в мессенджере Telegram.

Чеснаков считает, что Россию не должно волновать изменение в руководящем составе. Все, кто борются за кресло лидера, положительно настроены по отношению к Москве.

Однако в Абхазии, по мнению эксперта, появляется привычка к переворотам. Та же самая власть, что недавно заняла место, захватив администрацию, сейчас находится в опасности. Россия должна начать беспокоиться «майданизацией» своего союзника.