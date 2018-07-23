ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники полиции Екатеринбурга жалуются на грубое нарушение их трудовых прав.

Примечательно, что проблема берёт своё начало ещё в 2015 году, когда впервые поступило анонимное заявление от сотрудников отдельного батальона полиции. Оно было принято на рассмотрение надзорным ведомством, который провёл проверку. Расследование выявило нарушения, аналогичные тем, с которыми столкнулись сотрудники в 2018 году. Прокурор Екатеринбурга потребовал немедленного привлечения к ответственности виновных лиц и устранения вопиющих нарушений, однако реакции не последовало и, судя по заявлению Евгения Муханова, ситуация так и не исправилась.

Один из бывших сотрудников отдельного батальона полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, который уволился в мае 2018 года. В своем обращении он утверждает, что недополучил денежное довольствие за май 2018 года и компенсацию за форменное обмундирование. Сам бывший полицейский заверяет, что в первую очередь стремился таким образом привлечь внимание к проблеме, чтобы защитить права своих бывших коллег.

Из заявления Евгения становится ясно, что вместо положенных двадцати часов работы, которые заносились в табель учета рабочего времени, полицейские отрабатывали 26 часов 50 минут.

На прошлой неделе стало известно о недовольстве стражей порядка, охранявших улицы в период проведения Чемпионата Мира по футболу. Полицейские утверждали, что им практически в два раза снижают количество отработанных ими часов, которые влияют на формирование премий и учитываются при расчёте отгулов.

Несмотря на попытки официальных представителей ГУ МВД по Свердловской области назвать информацию недостоверной и сфабрикованной, стали появляться факты и доказательства систематического нарушения трудовых прав рядовых сотрудников.

Сотрудники правоохранительных органов сами обратились в СМИ, чтобы публично объявить о произволе, потому как Управление не считается ни с подчинёнными, ни с требованиями прокуратуры. Полицейские из районных центров области также жаловались специальному корреспонденту на несоответствие отработанных часов тем, что были зафиксированы в табеле.