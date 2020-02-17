Информация была озвучена начальников пресс-службы местного ГУ МВД Татьяной Петровой.Сегодня, 17 февраля, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был обнаружен свёрток с наркотическим веществом (предположительно амфетамин) у одного из сотрудников отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу.В настоящее время проводится служебная проверка в отношении виновного полицейского.