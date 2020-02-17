17.02.2020, 16:29
Полицейские из Подмосковья задержали своего коллегу за продажу наркотиков
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские из Подмосковья задержали своего коллегу за производство и продажу наркотиков. Информация была озвучена начальников пресс-службы местного ГУ МВД Татьяной Петровой.
Сегодня, 17 февраля, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был обнаружен свёрток с наркотическим веществом (предположительно амфетамин) у одного из сотрудников отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу.
В настоящее время проводится служебная проверка в отношении виновного полицейского. По результатам проверки сотрудник будет уволен со службы в правоохранительных органах и привлечён к ответственности.
Сегодня, 17 февраля, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был обнаружен свёрток с наркотическим веществом (предположительно амфетамин) у одного из сотрудников отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу.
В настоящее время проводится служебная проверка в отношении виновного полицейского. По результатам проверки сотрудник будет уволен со службы в правоохранительных органах и привлечён к ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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