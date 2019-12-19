19.12.2019, 18:07
Полицейские избили человека из-за фамилии
ИА «Ореанда-Новости». На Сахалине в Анике полицейские избили человека из-за фамилии, сообщает интернет-издание Sakhalin.info.
Мужчина является военнослужащим. Он пришёл в полицейский участок чтобы написать заявление о пропажи смартфона. Когда он зашёл в кабинет на втором этаже, трое человек, одетые в штатное, начали избивать его на протяжении получаса. Позже выяснилось, что военнослужащий является однофамильцем человека, который находится в розыске уже некоторое время.
Мужчина обратился в медучреждения для снятия побоев. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. После этого военнослужащий обратился в региональное отделение Следственного комитета.
Мужчина является военнослужащим. Он пришёл в полицейский участок чтобы написать заявление о пропажи смартфона. Когда он зашёл в кабинет на втором этаже, трое человек, одетые в штатное, начали избивать его на протяжении получаса. Позже выяснилось, что военнослужащий является однофамильцем человека, который находится в розыске уже некоторое время.
Мужчина обратился в медучреждения для снятия побоев. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. После этого военнослужащий обратился в региональное отделение Следственного комитета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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