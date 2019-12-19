Мужчина является военнослужащим. Он пришёл в полицейский участок чтобы написать заявление о пропажи смартфона.Позже выяснилось, что военнослужащий является однофамильцем человека, который находится в розыске уже некоторое время.Мужчина обратился в медучреждения для снятия побоев.После этого военнослужащий обратился в региональное отделение Следственного комитета.