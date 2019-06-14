ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции собираются организовать митинг в поддержку главы управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы, генерал-майора Андрея Пучкова, который был уволен президентом России Владимиром Путиным после закрытия дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

На веб-сайте change.org опубликована петиция, авторы которой обращаются к главе государства с просьбой не отстранять Пучкова от работы. В документе сказано, что ответственность должны нести только лица, непосредственно причастные к преследованию невиновного Голунова, но не руководитель аппарата управления МВД. На момент обнародования петиция собрала более тысячи подписей.