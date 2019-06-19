ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево наказаны после того, как стало известно, что именно они распространили видео крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 5 мая.

Один из сотрудников получил выговор, второй уволен. Отмечается, что в их поступке нет состава преступления, однако он нарушает морально-этические нормы. Как стало известно, видеозапись катастрофы, где на заднем фоне слышен смех и шутки, полицейские отправили своим друзьям в WhatsApp.