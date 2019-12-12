12.12.2019, 16:29
Полицейские возбудили уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье полиция возбудила дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, пишет «Интерфакс».
Источник издания утверждает, что речь идёт о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Отмечается, что заявление подали адвокаты, в нём сказано о угрозе жизни и здоровью ребёнка, а также о вымогательстве денег. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии