ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье полиция возбудила дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, пишет «Интерфакс».



Источник издания утверждает, что речь идёт о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.



Отмечается, что заявление подали адвокаты, в нём сказано о угрозе жизни и здоровью ребёнка, а также о вымогательстве денег. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.