ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали хулиганов, которые стреляли по автосалону в Москве, а также подожгли машины рядом с дилерским центром. Об инциденте сообщила Ирина Волк, официальный представитель российского МВД.

Преступление произошло ночью на юго-востоке Москвы. Преступники подъехали к автомобильному салону и несколько раз выстрелили в здание, после чего скрылись с места происшествия. Спустя несколько дней банда снова вернулась к дилерскому центру и устроила поджог двух транспортных средств на его территории. Через неделю злоумышленники ещё раз обстреляли салон и повредили 8 машин.

Полицейские и сотрудники столичной Росгвардии оперативно задержали подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались шестеро ранее судимых граждан России. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов завели на хулиганов уголовные дела за уничтожение имущества.