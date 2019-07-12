ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве. Об этом доложила официальный представитель МВД Ирина Волк.

23-летняя девушка была найдена погибшей в номере отеля, где она оставалась со своим молодым человеком. Полицейские в ходе розыскных мероприятий нашли 25-летнего мужчину, он задержан и будет направлен на допрос.