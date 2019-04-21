ИА «Ореанда-Новости» Полицейские не проверили вагончики эко-активистов на станции Шиес под Архангельском перед тем, как опечатать, в одном из вагончиков остался мужчина, которому стало плохо. Эко-активисты протестуют в Архангельской области против строительства мусорного полигона, куда будут свозиться отходы из Москвы.

По сообщениям СМИ, сотрудники правоохранительных органов не обратили внимания на то, что один из вагончиков заперт изнутри, а из трубы идёт дым, и опечатали его.

Другие активисты убеждали полицейских, что внутри находится человек, после того, как митингующим удалось уговорить стражей правопорядка открыть вагончик, оттуда выбрался мужчина. На воздухе он потерял сознание, предположительно надышавшись дымом. Потерпевшему была вызвана скорая помощь.



