ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии информация об изнасиловании сотрудницы полиции подтвердилась. Сейчас трёх полицейских подозревают в изнасилования своей коллеги – девушки-дознавателя. В отношении трёх высокопоставленных сотрудников внутренних органов заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что в Уфу была направлена группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ. Их целью было проверить достоверность информации об изнасиловании тремя высокопоставленными башкирскими полицейскими девушки-дознавателя.

Инцидент с изнасилованием произошёл в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району, это следует из данных регионального Следственного управления Следственного комитета России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что инцидент будет тщательно проверен: будут установлены все обстоятельства случившегося, а действиям руководящего состава территориального органа будет дана правовая оценка.

"Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сообщала Волк.

Известно, что об изнасилование в полицию заявила сама пострадавшая. Сейчас трёх подозреваемых задержали, но мера пресечения им пока не избрана. Подозреваемыми по делу проходят 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Его коллега – 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району.

Пострадавшей по делу является дознаватель, дочь начальника силового подразделения МВД по Башкирии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.





29 октября был задержан житель Иваново. Мужчину подозревают в убийствах и изнасиловании. По версии следствия, в 2010-2011 годах его жертвами стали четыре женщины. В этот период времени их тела были найдены в лесах. У них были раны на шее, следы удушения, а также следы сексуального насилия.